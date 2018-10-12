Бюджет Петербурга на 2019 год «весит» более 628 млрд и 33 гигабайта

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Законодательное собрание Санкт-Петербурга 12 октября внесён проект закона о бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Уже в третий раз главный финансовый документ представляется на рассмотрение депутатов в электронном виде. В этом году объем документа составил 33 гигабайта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Согласно законопроекту, в 2019 году доходы бюджета Санкт-Петербурга составят 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей, дефицит бюджета — 52 млрд рублей, или 9,18% от собственных доходов, что меньше предельного размера дефицита, установленного российским законодательством (10%).

В первом чтении бюджетный законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием Петербурга 31 октября. Второе чтение документа запланировано на 21 ноября, итоговое принятие — на 28 ноября 2018 года.

«Уже после первого чтения бюджета необходимо объявлять конкурсные процедуры. Главные распорядители должны ответственно относиться к расходованию бюджетных средств. Недопустимо, когда конкурсы на благоустройство, на ремонт дорог объявляются летом или даже осенью. Это должно быть в корне изменено», — заявил сегодня спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Спикер также заверил, что «все обязательства перед людьми, получающими помощь из бюджета, безусловно, будут выполнены», в том числе меры поддержки для людей предпенсионного возраста, законы о которых недавно были приняты региональным парламентом Санкт-Петербурга. Средства на их выполнение заложены в бюджет-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, за основу при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019−2021 годы принят одобренный городским правительством в августе текущего года «базовый» сценарий прогноза социально-экономического развития, предполагающий развитие экономики города в условиях стабилизации и улучшения макроэкономической ситуации.

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