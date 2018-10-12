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МИД РФ: действия НАТО не позволяют нормализовать отношения с РФ

Политика

Несмотря на то, что Россия никогда не уходила от диалога с НАТО, альянс пока не готов к восстановлению отношений

МИД РФ: действия НАТО не позволяют нормализовать отношения с РФ
Никита Устинов © ИА REGNUM
Саботаж

Москва, 12 октября 2018, 15:24 — REGNUM  Действия руководства Североатлантического альянса не позволяют восстановить нормальные отношения военного блока с Россией. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, несмотря на то, что Россия никогда не уходила от диалога с НАТО, альянс пока не готов к восстановлению отношений с РФ в военной сфере. Также Грушко отметил, что Россия «сформулировала конкретные предложения» для улучшения военной обстановки в европейском регионе, однако страны НАТО «не готовы восстановить нормальные рабочие контакты по военной линии».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подготовит ответные меры на «всё более напористое поведение России».

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Обострение отношений России и НАТО
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