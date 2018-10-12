Минфину Украины запретили получать персональную информацию без разрешения

Киев, , 15:26 — REGNUM Предоставление министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные, было признано неконституционным Конституционным судом Украины (КСУ), сообщает 12 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, в КСУ обратился уполномоченный Верховной рады по правам человека с просьбой проверить отдельные положения бюджетного кодекса на соответствие украинской конституции.

Теперь, после решения КСУ, минфин Украины должен спрашивать разрешение перед получением данных о пенсиях, пособиях, льготах, субсидиях и других социальных выплатах.

Отмечается, что бесплатное получение персональной информации минфином Украины признано КСУ дискреционным.

Напомним, ранее КСУ принял решение о признании незаконным отмены или ограничения льгот гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.