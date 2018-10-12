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Владимирский губернатор сделал первые назначения

Политика

Владимир Сипягин назначил руководителей комитета общественных связей и СМИ и комитета внутренней политики

Владимир, 12 октября 2018, 14:45 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сделал первые назначения в администрации региона после вступления в должность. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с 12 октября на должности руководителя комитета общественных связей и СМИ будет работать Ольга Петрова, а возглавлять комитет внутренней политики глава области доверил Олегу Леухину.

Оба назначенца родились во Владимире. Ольга Петрова до назначения на должность работала в пресс-службе Владимирского областного суда, а Олег Леухин с 2014 года возглавлял комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации Владимира.

ИА REGNUM напоминает, что представитель ЛДПР Владимир Сипягин вступил в должность 8 октября. До этого заксобрание Владимирской области приняло закон, согласно которому все заместители губернатора будут согласовываться с депутатами. Документ подписала бывший губернатор Светлана Орлова. В ЛДПР заявили, что будут обжаловать принятие документа.

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Отставки и назначения
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