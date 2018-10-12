Исключение Рогозина из ГАК и авария «Союза» никак не связаны — Песков

Москва, , 14:42 — REGNUM Никакой связи между исключением генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина из Государственного антинаркотического комитета с аварией, произошедшей 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ», нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно же, не связана», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10» произошла авария. Экипажу корабля в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга удалось благополучно вернуться на Землю в аварийной капсуле. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

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Добавим, что в тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Государственной антинаркотической комиссии были внесены изменения. В частности, из перечня был исключён глава Роскосмоса и добавлен руководитель Росмолодежи.

Напомним, Государственный антинаркотический комитет в России был создан в 2007 году с целью «совершенствования государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

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