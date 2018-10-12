Забрать Лавры и Софию Киевскую: депутат Рады подстрекает раскольников

Киев, , 14:32 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук призвал власти страны забрать у канонической Украинской православной церкви Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, а также другие важные святыни, в частности, Софию Киевскую.

С таким заявлением Мосийчук выступил сегодня, 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, «ни один храм, который находится в государственной собственности, не может быть в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата».

«Считаю, что после проведения объединительного Собора и создания единой поместной Украинской православной церкви государство должно передать именно ей в пользование все без исключения культовые сооружения, находящиеся в государственной собственности, а именно Киево-Печерскую и Почаевскую Лавру, Андреевскую церковь и самую главную святыню Руси-Украины — святую Софию Киевскую!» — призывает Мосийчук.

ИА REGNUM напоминает, что 8 октября в правительстве Украины заявили, что Киево-Печерская и Почаевская Лавры являются собственностью государства Украина и были переданы в аренду на 50 лет Украинской православной церкви. Однако если окажется, что при передаче в аренду были допущены нарушения, государство в лице украинского кабмина может пересмотреть этот договор.

«Государство предоставило аренду, и в прерогативах государственных органов решать его дальнейшую судьбу. То есть если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Этот вопрос в компетенции кабинета министров», — заявил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш в интервью интернет-изданию «Главком».

До этого, в августе, глава раскольников Филарет заявил, что после получения Томоса Киево-Печерская и Почаевская Лавры должны перейти новой «единой поместной церкви».

«Вот взять, например, Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру — чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда здесь признают украинскую церковь, то Лавру — и одну, и другую — передадут украинской церкви. Потому что это украинская святыня», — пояснил он в эфире одного из провластных телеканалов.