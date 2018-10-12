Разрыв, но не анафема: эксперт о предстоящем ответе РПЦ Константинополю

Москва, , 15:07 — REGNUM Синод РПЦ объявит о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, но не объявит Варфоломею анафему и не будет требовать от других православных церквей разрыва общения с Константинополем, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 октября, религиовед Роман Лункин, комментируя вероятную реакцию РПЦ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины.

Как сообщалось ранее, синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух непризнанных церквей на Украине и отметил собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также в Константинополе подтвердили намерение «предоставить автокефалию церкви Украины».

В РПЦ назвали эти действия константинопольского патриарха Варфоломея «беспрецедентным антиканоническим деянием». Пресс-секретарь патриарха Кирилла о. Александр Волков заявил, что «Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», а «попытка исказить историю в угоду политической конъюнктуре обнажает совершенно нецерковную сущность действий Фанара».

Еще в сентябре сообщалось, что если Константинополь совершит то, что он совершил, то ответ будет симметричным. Решение о разрыве с Константинопольским патриархатом уже принято. 15 октября на заседании Синода в Минске о разрыве общения будет объявлено официально.

Сейчас священнослужители РПЦ перестали поминать Варфоломея в службах и не могут сослужить со священниками Константинопольского патриархата. Теперь разрыв коснется мирян и евхаристического общения.

Об анафеме речь пока не идет. В РПЦ есть консерваторы, которые призывают к осуждению ереси папизма у Варфоломея, который взял на себя несвойственные функции. Но пока не будет накоплена критическая масса обвинений, о ереси будут говорить только в рамках полемики.

Что касается других православных церквей, то часть из них уже поддержали РПЦ, некоторые другие заняли нейтральную позицию. Вряд ли РПЦ стоит требовать от всех остальных разрыва отношений с Константинополем. Это дополнительно обострит ситуацию. Скорее произойдет многообразное размежевание православного мира.