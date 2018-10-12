В Литве завершился суд по делу о событиях 13 января 1991 года

Вильнюс, , 14:22 — REGNUM

Вильнюсский окружной суд сегодня, 12 октября, завершил рассмотрение дела о трагических событиях 13 января 1991 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Приговор будет оглашён 18 февраля 2019 года.

Очно в деле судят двух человек — гражданина России, жителя Калининградской области Юрия Меля и гражданина России, проживавшего в Вильнюсе, Геннадия Иванова. Ещё 64 человек, которые в основном являются гражданами России, Литва судит заочно. В том числе и бывшего командира группы «Альфа» Михаила Головатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются, как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибло от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок «Мосина», которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев.

«Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждал и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик. Согласно распространённой в Литве версии, войска Cоветской армии в январе 1991 года пытались захватить власть в провозгласившей независимость от СССР республике.

Напомним, полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. Калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.