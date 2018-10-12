Глава Тюменской области потратил на выборах почти 63 млн рублей

Тюмень, , 14:43 — REGNUM Избирком Тюменской области опубликовал итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов в губернаторы региона. Согласно документации самая дорогая предвыборная кампания была у Александра Моора, избранного впоследствии главой Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в избирательные фонды поступило 65,6 млн рублей. Львиная доля, 62,9 млн рублей пришлась на фонд представителя «Единой России» Александра Моора. Партия на предвыборную кампанию нынешнего губернатора затратила 28,7 млн рублей, добровольные пожертвования составили 34,2 млн рублей.

Самый маленький избирательный фонд был у представителя КПРФ Ивана Левченко, который из общей суммы 373,9 тыс. рублей большую часть, 316,3 тыс. рублей, внёс лично, а 57,5 тыс. рублей — партия.

Почти одинаковые по размеру фонды были у кандидатов от «Справедливой России» и ЛДПР. Справедливороссу Владимиру Пискайкину партия выделила на агитацию 1 миллион и 181 тысячу рублей. Иных взносов в его избирательный фонд не было.

Представитель ЛДПР Артём Зайцев получил от партии миллион рублей и внёс в свой избирательный фонд 100 тыс. рублей личных средств.

Напомним, за Александра Моора 9 сентября 2018 года проголосовали 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки. За Артёма Зайцева — 12,99%. За Ивана Левченко — 12,82%. За Владимира Пискайкина — 5,77% из общего числа избирателей.

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