Хакасия: заседание суда по снятию коммуниста с выборов отложено

Абакан, , 14:17 — REGNUM Верховный суд Хакасии сегодня, 12 октября, отложил вынесение решения по иску республиканского избиркома об отмене регистрации кандидата в главы региона от КПРФ Валентина Коновалова.

Уточняется, что судья Валерий Соловьев отложил рассмотрение иска на 15 октября, передаёт ИА «Хакасия».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, избирком Хакасии решил обратиться в суд, рассмотрев на заседании прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных кандидатом Коноваловым на стадии выдвижения, неверно указано название регионального отделения КПРФ. Там написано «Коммунистическая партия Российской Федерации Хакасское отделение» вместо «Хакасского регионального отделения политической партии КПРФ».

Напомним, 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли выборы главы региона. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81% и существенно опередил единоросса Виктора Зимина (32,42%), который на тот момент был действующим главой Хакасии. Второй тур назначили на 23 сентября, однако Зимин с выборов снялся. Повторное голосование вновь перенесли, но справоросс Андрей Филягин, который должен был побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, также с выборов снялся.

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Теперь второй тур должен состояться 21 октября. Помимо Коновалова, в нём должен принять участие кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре четвёртое место (6,61%). Однако в регионе существует мнение, что повторное голосование вновь не состоится и выборы будут отменены.

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