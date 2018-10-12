10 фактов о сбитом Ил-20 в Сирии, окончательно определяющих виновника

Руслан Хубиев, , 15:20 — REGNUM

Падение воздушного судна радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС России, в отличие от многих других инцидентов подобного рода, не был овеян завесой тайны. Напротив, у данной ситуации сразу же появилось две противоположные точки зрения: версия на произошедшее со стороны ВВС Израиля и доводы, изложенные российской стороной.

Израиль утверждал, что «вынужден был» нанести удары по целям «Хезболлы» и Ирана в Сирии, поскольку они угрожали внутренней безопасности страны. Следовательно, по мнению Тель-Авива, во всех дальнейших событиях виноваты стороны, вынудившие государство к совершению нападения.

Россия, выступила с куда более весомой позицией — именно Израилем была создана ситуация, при которой сложились условия для катастрофы и гибели российских солдат. И это действительно так…

Разумеется, оба подхода не могут быть правильными одновременно, поэтому истинные выводы разумнее строить на известных к сегодняшнему дню фактах.

Факт первый

Вокруг каждой российской военной базы в Сирии (с 2015 года) установлены негласные 60-ти километровые «зоны отчуждения». Негласно они являются радиусом работы российских военнослужащих, спецназа, патрулей и прочих сил, обеспечивающих охранение. Кроме того, именно в этой зоне на посадку регулярно заходят различные типы воздушных судов, в том числе гражданские.

Факт второй

По договоренности с Израилем, Россия закрывала глаза на работу израильских ВВС в небе Сирии лишь при условии, что эти действия не создадут угрозу военному и гражданскому контингенту нашей страны, а также будут совершаться после заблаговременного предупреждения.

Факт третий

Израиль нарушил все пункты вышеописанного договора, поскольку предупреждение не просто последовало за одну минуту до непосредственного нападения, но и полностью не соответствовало действительности. По линии связи полковник ВВС Израиля сообщил, что удары будут наноситься на севере Сирии, в то время как четверка F-16 направлялась в западную часть страны.

Факт четвертый

К моменту начала незаконной израильской операции, в Идлибе (на севере Сирии) находился российский самолет разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту. Как только штаб ВКС РФ получил израильское сообщение, Ил-20 получил приказ уходить на запад, то есть садиться на аэродром в Латакии. На тот момент никто не предполагал, что Израиль открыто обманул российское командование, и на самом деле Ил-20 двигается не от зоны проведения операции, а прямо в неё.

Факт пятый

В это время израильские самолеты, вместо полета на север, на сверхмалой высоте облетали Сирию с запада, вначале прикрываясь французским фрегатом, а затем совершив масштабный обстрел из района Кипра.

Факт шестой

Неожиданная атака сирийской территории израильскими ВВС с запада стала причиной едва сдерживаемой злости наших военных не только из-за факта обмана. Дело было еще и в том, что Израиль выбрал местом нанесения ударов объекты, расположенные всего в 25 километрах от военной базы Хмеймим. То есть в той самой 60-ти километровой «зоне отчуждения», где вполне могли находиться российские военнослужащие.

Факт седьмой

Ил-20 находился в воздухе над Идлибом еще до атаки израильских ВВС. Следовательно, не в возможностях России было в принципе «его не поднимать». Напротив, именно из-за попыток израильских военных ввести российскую сторону в заблуждение разведчик и получил приказ «возвращаться на базу». База находилась на западе страны, для посадки необходимо было развернуться над Средиземным морем, но экипаж не знал, что именно там вскоре и начнут вести свой обстрел израильские самолеты.

Факт восьмой

Через 5 минут после «предупреждения» F-16 ВВС Израиля выпустили по Сирии первые планирующие бомбы (с дальностью полета порядка 90 км). Еще через 8 минут бомбы попали в цель. Только тогда, через 13 минут после обманчивого предупреждения, сирийские расчеты ПВО поняли, что атака производится на западе страны, а не на севере.

Факт девятый

По всей видимости, и с учетом того, что ПВО Сирии теперь будут подключены к единой системе управления огнем, решение об атаке самолетов Израиля принималось ВС Сирии самостоятельно. То есть без одобрения со стороны командования ВС РФ. Вопреки расхожему убеждению Россия не контролирует каждый шаг сирийской армии. У ПВО САР есть свое командование, и это был далеко не первый случай, когда комплексы под контролем сирийцев наносили массовые удары по самолетам израильских ВВС. Собственно, именно поэтому мы и не ограничились поставками комплексов С-300, а расширили их до предоставления РЭБ и АСУ.

Факт десятый

С-200 и прочие комплексы советского периода практически не видят израильские модификации F-16 в режиме постановки помех. Именно поэтому ПВО Сирии вынуждены были всегда совершать массовые пуски. В данном случае сирийские ПВО выпустили в сторону целей порядка 27 ракет.

Дальнейшее — хорошо известно. Электронный отпечаток самолета Ил-20 (построенного на базе гражданского Ил-18) на два порядка (то есть в сто раз) превышает отпечаток F-16. В результате, «прикрывшийся» нашим самолетом истребитель ВВС Израиля перевел наведение цели ракеты на российский самолет. Нельзя исключать, что сделано это было пилотом не специально, особенно с учетом того, что у F-16 действительно были возможности гарантированного ухода от ракеты и без подобных шагов. Тем не менее все сложилось подобным образом.

Вывод

Базовой причиной трагедии стали незаконные действия Израиля по атаке сирийской территории. Факт обмана Генерального штаба России ложной подачей координат. Нарушение договора о предупреждении начала операции за определенное время. Атака в 25 километрах от авиабазы Хмеймим и, наконец, бомбардировка объектов в зоне работы «персонала» российской авиабазы.

От начала и до конца виновник здесь очевиден.

Возможно, если бы официальная делегация Израиля, прибывшая в свое время в Россию, признала тот факт, что поставила под угрозу жизни российских военнослужащих и совершила прочие недружественные шаги, результат был бы иной. Но поскольку на встрече утверждалось, что Израиль «всё сделал правильно», стало ясно, что в будущем подобные шаги могут повториться. Именно поэтому меры, предпринятые российской стороной для нивелирования аналогичной ситуации в будущем, оказались на порядки жестче тех, которые ожидались.

Прямо сейчас Россия создает в Сирии многоэшелонированную систему ПВО. Основной элемент новой обороны — это модернизированные комплексы С-300. Далее — автоматическая система централизованного управления. Затем системы радиоэлектронной борьбы. Причем речь идет о РЭБ комплексах различного класса, от постановщиков помех спутникового ориентирования (блокировки систем GPS и наведения ракет), до локальных и целевых постановщиков помех любых объектов движения в воздухе.

С-300 в зависимости от эшелона в свою очередь будут прикрывать «Панцири», системы «Тор», «Бук» и так далее. А значит, уже сейчас ясно, что данная система планирует стать лучшей на Ближнем Востоке.

Брать полный контроль над ПВО Сирии Россия не планирует, дабы оставить для себя возможность политического маневра в случае ее целевого применения. А потому полностью исключить дальнейшие атаки она не сможет. Тем не менее предпринятые меры радикально повышают риски для любого агрессора, ведь оборона такого типа, позволяет не только сбивать ракеты и платформы на подлете к цели, но и уводить с курса уже выпущенные «умные» боеприпасы. Глушить их наведение, вносить сбои в функционирование, «отключать», сажать или ликвидировать. Вероятность того, что агрессор достигнет цели, резко уменьшается, а шанс того, что самолет нападения будет уничтожен даже после приземления на родной аэродром — растет.

Кроме того, уничтожить одну или несколько пусковых установок С-300 без уничтожения других прикрывающих ее систем — практически невозможно. Во всяком случае с воздуха. Единственный шанс для любой страны прорвать выстраиваемую систему в Сирии, это уничтожить всю многоэшелонированную оборону разом. Подобное гипотетически возможно, например, в случае массированного нападения. Однако неосуществимо на практике.

Дело в том, что именно на этот случай министр обороны Сергей Шойгу прямо заявил: «Россия не позволит уничтожить выстраиваемую оборону в Сирии и в случаи подобных попыток будет вынуждена вмешаться лично».

Таким образом, попытка не считаться с мнением Москвы, вызвавшая катастрофу с российским Ил-20, привела к диаметрально противоположному результату. Беспилотники ВВС Израиля и стран НАТО, ранее беспрепятственно летавшие в сирийском небе, более не в состоянии совершать подобное. Три дивизиона модернизированных комплексов, а это без малого 24 пусковых установки С-300, уже переданы ПВО САР.

РЭБ комплексы по мере поступления все активнее глушат сигналы GPS, военные переговоры и прочие системы наведения, управления и коммуникации. АСУ подключают к себе все большее число действующих систем ПВО Сирии, а границы республики и жизни российских солдат становятся защищенными всё сильнее.

При этом важно понимать, что в первую очередь недружественные шаги Израиля позволили России начать строительство новой системы обороны не столько против ВВС этой страны, сколько против действий США и стран НАТО. А это значит, что два небольших склада, которые с наименьшими потерями захотел уничтожить Тель-Авив, закрыли Вашингтону и Североатлантическому альянсу беспрепятственный доступ к сирийскому небу.

Жертва российских военнослужащий не осталась без ответа, и, возможно, именно она спасла жизни многим другим.