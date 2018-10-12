«Не министр, а просто так…»: народ об оскандалившемся саратовском министре

Саратов, , 13:59 — REGNUM Скандал, связанный со словами министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая публично заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться и предложила составить меню на 3,5 тыс. рублей в месяц, закончившийся увольнением чиновницы, спровоцировал некоторых россиян на творчество.

В необычном жанре Артур Незнайкин рассказал историю одного министра, который был не сдержан в своих речах:

Замела метель дорожки,

Пахнет в воздухе грозой…

Ест министр макарошки,

Солит горькою слезой.

В облаках резвятся кошки,

Мчит булыжник с ветерком…

Ест министр полкартошки,

Запивает кипятком.

В апельсинах под осиной

Роется зеленый слон…

На три тыщи с половиной

Вышел славный рацион!

Зреют киви в огороде,

В ведра коньячок налит…

У министра о народе

Каждый миг душа болит!

В голове сварилась каша,

За окном сгустился мрак…

Говорят, теперь Наташа

Не министр, а просто так…

Заурядные вороны

Над осинами снуют…

Есть места, где макароны

Вовсе даром подают…

Напомним, министр, занявшая свой пост в 2012 году и входящая в проект «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», публично заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». В регионе на сегодня прожиточный минимум составляет 7241 рубль. Одним этим заявлением министр не ограничилась и предложила составить месячное меню, исходя из тех магазинов, которые сама посещает, и с учётом возможных скидок, добавив, что уложится в сумму до 3,5 тыс. рублей.

«Жить можно» и «макарошки всегда стоят одинаково», заявила теперь уже бывший министр, но сама провести эксперимент отказалась «из-за статуса». Теперь статус не помешает ей опробовать на себе диетическое меню на 3,5 тыс. рублей в месяц. Как стало известно, после скандальных высказываний и возникшей волны возмущения, министра уволили.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что считает «недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», и добавил, что к «тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновница по итогам 2017 года задекларировала доход в 2,3 млн рублей (при 1,8 млн рублей в 2016 года), то есть чуть более 190 тыс. в месяц.

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