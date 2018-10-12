«Не министр, а просто так…»: народ об оскандалившемся саратовском министре

Саратов, 12 октября 2018, 13:59 — REGNUM Скандал, связанный со словами министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая публично заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться и предложила составить меню на 3,5 тыс. рублей в месяц, закончившийся увольнением чиновницы, спровоцировал некоторых россиян на творчество.
В необычном жанре Артур Незнайкин рассказал историю одного министра, который был не сдержан в своих речах:
Замела метель дорожки,
Пахнет в воздухе грозой…
Ест министр макарошки,
Солит горькою слезой.
В облаках резвятся кошки,
Мчит булыжник с ветерком…
Ест министр полкартошки,
Запивает кипятком.
В апельсинах под осиной
Роется зеленый слон…
На три тыщи с половиной
Вышел славный рацион!
Зреют киви в огороде,
В ведра коньячок налит…
У министра о народе
Каждый миг душа болит!
В голове сварилась каша,
За окном сгустился мрак…
Говорят, теперь Наташа
Не министр, а просто так…
Заурядные вороны
Над осинами снуют…
Есть места, где макароны
Вовсе даром подают…
Напомним, министр, занявшая свой пост в 2012 году и входящая в проект «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», публично заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». В регионе на сегодня прожиточный минимум составляет 7241 рубль. Одним этим заявлением министр не ограничилась и предложила составить месячное меню, исходя из тех магазинов, которые сама посещает, и с учётом возможных скидок, добавив, что уложится в сумму до 3,5 тыс. рублей.
«Жить можно» и «макарошки всегда стоят одинаково», заявила теперь уже бывший министр, но сама провести эксперимент отказалась «из-за статуса». Теперь статус не помешает ей опробовать на себе диетическое меню на 3,5 тыс. рублей в месяц. Как стало известно, после скандальных высказываний и возникшей волны возмущения, министра уволили.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что считает «недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», и добавил, что к «тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновница по итогам 2017 года задекларировала доход в 2,3 млн рублей (при 1,8 млн рублей в 2016 года), то есть чуть более 190 тыс. в месяц.
Читайте также: Саратовский министр отказалась попробовать жить на прожиточный минимум
Читайте также: Глупость плюс новостная волна: эксперт об увольнении саратовского министра
А также: «Ждём реакции губернатора Радаева»: о пенсионном минимуме от министра