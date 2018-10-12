Филарет не может быть моральным авторитетом для Украины — эксперт

Киев, , 13:54 — REGNUM Некоторые украинские политики считают, что предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не может претендовать на пост «морального авторитета украинской нации».

В частности, бежавший в Австрию экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов напомнил, как в 2016 году в Донбассе Филарет якобы призывал «убивать жителей Донбасса».

«Ну хорошо, анафему с фигуранта сняли. А что делать с его призывами убивать жителей Донбасса? Это теперь приветствуется? Он стал моральным авторитетом?» — написал Портнов на своей странице в «Фейсбуке».

В свою очередь, депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников уточнил, что Филарет призвал жителей Донбасса искупить «страданиями и кровью» грех за участие в референдуме.

«Искупить страданиями и кровью …», — это как нужно понимать … Это вы учите язык, и все будет хорошо, только не для Филарета», — написал Колесников под постом Портнова в «Фейсбуке», отвечая на призыв учить русский язык.

Напомним, в 2016 году предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что если бы население Донбасса «не пошло на референдум за создание ДНР и ЛНР, тогда не было бы войны».

«Не надо думать, что население Донбасса не виновно в этих страданиях. Виновно. И свою вину должно искупить страданиями и кровью. Голосовали на референдуме за федерализацию? Голосовали. Согрешили? Согрешили. Если бы не согрешили, не голосовали, не было бы этого», — заявил Филарет (Денисенко).

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского Патриарха Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими. Снятие анафемы произошло в рамках процедуры предоставления томоса УПЦ. В сентябре Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ назвала действия Константинополя «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата». В РПЦ пообещали, что теперь не будут вспоминать Варфоломея в молитвах.