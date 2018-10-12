Глава МИД Киргизии ушел в отставку

Бишкек, 12 октября 2018, 13:51 — REGNUM Возглавлявший внешнеполитическое ведомство Киргизии на протяжении 6 лет Эрлан Абдылдаев подал в отставку.
По информации пресс-службы МИД Киргизии, президент Жээнбеков отставку принял.
Официально причины ухода министра не названы.
Ранее в ряде СМИ Киргизии была опубликована серия материалов с критикой в адрес Абдылдаева, а также деятельности ряда посольств Киргизии за рубежом.
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