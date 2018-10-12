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Глава МИД Киргизии ушел в отставку

Политика

Ранее министра критиковали за коррупцию в возглавляемом им ведомстве

Бишкек, 12 октября 2018, 13:51 — REGNUM  Возглавлявший внешнеполитическое ведомство Киргизии на протяжении 6 лет Эрлан Абдылдаев подал в отставку.

По информации пресс-службы МИД Киргизии, президент Жээнбеков отставку принял.

Официально причины ухода министра не названы.

Ранее в ряде СМИ Киргизии была опубликована серия материалов с критикой в адрес Абдылдаева, а также деятельности ряда посольств Киргизии за рубежом.

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Политическая жизнь Киргизии
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