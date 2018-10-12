«Венгрия сознательно нарушает законы Украины» — эксперт

Киев, , 13:46 — REGNUM Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины и нарушает украинское законодательство. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог Виталий Бала, комментируя слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о нарушении Киевом прав венгерского нацменьшинства.

«Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто завил в интервью австрийской газете der Standart, что Украина нарушает права венгерского нацменьшинства не позволяя иметь двойное гражданство. 1. Странно это слышать и читать, когда украинское законодательство не разрешает двойное гражданство. 2. Венгрия сознательно нарушает украинские законы и обвиняет Украину. 3. На самом деле, выглядит все это, как наглость и вмешательство во внутренние дела Украины», — отметил Бала.

При этом он усомнился в преданности украинских чиновников, которые присягнули на верность Венгрии.

«4. До тех пор пока в Украине законом не разрешается двойное гражданство, предоставление его гражданам Украины нарушает украинский закон. 5. Хотят гражданство Венгрии, сначала надо перестать быть гражданином Украины и не будет никаких проблем. P.S. Те, кто получает венгерское гражданство, голосуют на выборах в Венгрии. Но, они же могут голосовать и на выборах в Украине. И за кого, и за что они проголосуют здесь в Украине, если дали клятву на верность Венгрии? А чиновники с таким гражданством, какой стране служат?» — задался вопросом Бала.

Как сообщалось, в октябре сайт «Миротворец» опубликовал список чиновников Закарпатья, которые, по их данным, получили второе венгерское гражданство, помимо украинского. То есть нарушили законодательство Украины. Список из более чем 300 человек обнародован на сайте организации под заголовком «Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины». При этом в базе оказался и сам Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии считает, что за публикацией списков стоит президент Украины Петр Порошенко. По мнению министра Сийярто, Порошенко дал согласие на «кампанию ненависти», пытаясь повысить свою популярность перед выборами.

«Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством», — сказал Сийярто.

Министр пояснил, что в перечне есть личные данные, недоступные из открытых источников — их можно получить только от спецслужб или правительственных источников.

Напомним, 19 сентября 2018 года в СМИ опубликовали видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово. При этом людей просили присягнуть на верность Венгрии и скрывать от властей Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата на Украине. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. 8 октября спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что украинский дипломат, которого выслала Венгрия, прибыл на Украину.