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Почти треть Украины загрязнена взрывоопасными предметами

Политика

С 2014 года в Донбассе было обезврежено 160 тыс. боеприпасов

Киев, 12 октября 2018, 13:52 — REGNUM  Почти треть Украины загрязнена взрывоопасными предметами, заявил глава государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткн, сообщает 12 октября «112 Украина».

По его словам, у ГСЧС есть база данных, где собрана вся информация о местонахождении взрывоопасных предметов на Украине. Было установлено, что почти 30% страны загрязнено взрывоопасными предметами, а именно: более 4 тыс. участков определены как «вероятно имеющие взрывоопасные предметы», суммарная площадь составляет 1,146 млн га. А на участках общей площадью 453 тыс. га подтверждено наличие таких предметов.

Напомним, с 2014 года в Донбассе специалисты ГСЧС обезвредили 160 тыс. взрывоопасных предметов.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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