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Назарбаев встретился с главой «Назарбаев университета»

Политика

Глава «Назарбаев университета» рассказал о развитии «Назарбаев интеллектуальных школ»

Назарбаев встретился с главой «Назарбаев университета»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 12 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Глава АОО «Назарбаев университета» Шигео Катсу представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву план работы инновационного кластера университета, сообщили 12 октября в пресс-службе главы государства.

Катсу рассказал главе государства о запуске научно-лабораторного кластера университета, а также о развитии «Назарбаев интеллектуальных школ».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания к народу заявил, что низкое качество высших учебных заведений республики характеризует численность граждан, которые уезжают учиться за рубеж.

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