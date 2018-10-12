Назарбаев встретился с главой «Назарбаев университета»

Астана, 12 октября 2018, 13:45 — REGNUM Глава АОО «Назарбаев университета» Шигео Катсу представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву план работы инновационного кластера университета, сообщили 12 октября в пресс-службе главы государства.
Катсу рассказал главе государства о запуске научно-лабораторного кластера университета, а также о развитии «Назарбаев интеллектуальных школ».
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания к народу заявил, что низкое качество высших учебных заведений республики характеризует численность граждан, которые уезжают учиться за рубеж.
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