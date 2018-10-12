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В Кремле ответили на слова Порошенко о применении оружия в Донбассе

Политика

Сказанное главой украинского государства «идёт вразрез» с Минскими договоренностями

Москва, 12 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Заявление украинского президента Петра Порошенко, разрешившего силовикам применять в Донбассе любое имеющееся в их распоряжении вооружение ведет к дальнейшему нагнетанию напряжённости в зоне конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сказанное главой украинского государства «идёт вразрез» с Минскими договоренностями.

«Подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко приказал силовикам «в качестве ответного огня» применять в Донбассе любое имеющееся в их распоряжении оружие. По его словам, подразделения Вооруженных сил страны должны быть готовы к «любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению».

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Внешняя политика России
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