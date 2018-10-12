Разрешение Порошенко применять в Донбассе любое вооружение — риторика

Москва, , 13:26 — REGNUM Решение президента Украины Петра Порошенко о применении любого вооружения в ответ на огонь сил Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является скорее риторикой, нежели чем-то серьезным, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Порошенко приказал вооруженным силам Украины в качестве ответного огня применять в Донбассе любое имеющееся в их распоряжении оружие. Он также заявил, что киевские силовики должны быть готовы к «любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению».

Достаточно серьезные столкновения на границе возникали и без этого высказывания. С другой стороны, подобные заявления, к сожалению, не способствуют снижению напряжённости в зоне конфликта.

К тому же, они лишний раз доказывают, что ожидать мирного разрешения ситуации в обозримом будущем не следует.

Напомним, несмотря на объявленное с 29 августа в Донбассе «школьное» перемирие, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.