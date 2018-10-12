Владимирский сенатор ушла с поста в «Единой России»

Владимир, , 13:23 — REGNUM Сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, делегированная в Совет Федерации депутатами регионального заксобрания, покинула пост секретаря отделения партии «Единая Россия». Это произошло 11 октября, сообщила пресс-служба отделения.

«По сложившейся практике, сенаторы не возглавляют региональные отделения партии «Единая Россия». В связи с этим я написала заявление о сложении полномочий секретаря. До конференции временно исполняющим обязанности секретаря будет хорошо всем знакомый Владимир Николаевич Киселев», — цитирует пресс-служба Ольгу Хохлову.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Хохлова была избрана сенатором на заседании заксобрания Владимирской области. Именно орган законодательной власти она будет представлять в Совфеде. Позже губернатор Владимирской области Владимир Сипягин также назначил представителя администрации области. Им стал Александр Пронюшкин, возглавляющий муромское отделение ЛДПР.

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