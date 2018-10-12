Казахстан выступил за новый формат присутствия ОБСЕ на местах

Астана, , 13:38 — REGNUM Структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны равномерно базироваться по всей зоне ответственности и перейти на новый формат полевой миссии, заявил 12 октября министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на международной конференции «20 лет ОБСЕ в Казахстане: сотрудничество и достижение». Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Представители государственных органов, секретариата ОБСЕ, дипломатического корпуса и эксперты обсудили итоги деятельности организации на территории Казахстана.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила, что сотрудничество с ОБСЕ является приоритетным направлением внешней политики республики. Госсекретарь отметила необходимость усиления сотрудничества между сторонами.

Как сообщал ИА REGNUM, 10 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гермингре обсудили вопросы сотрудничества. Генсек организации отметил высокий вклад главы государства в разрешении региональных конфликтов.

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