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Казахстан выступил за новый формат присутствия ОБСЕ на местах

Политика

Сотрудничество с ОБСЕ является приоритетным направлением внешней политики Казахстана

Астана, 12 октября 2018, 13:38 — REGNUM  Структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны равномерно базироваться по всей зоне ответственности и перейти на новый формат полевой миссии, заявил 12 октября министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на международной конференции «20 лет ОБСЕ в Казахстане: сотрудничество и достижение». Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Представители государственных органов, секретариата ОБСЕ, дипломатического корпуса и эксперты обсудили итоги деятельности организации на территории Казахстана.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила, что сотрудничество с ОБСЕ является приоритетным направлением внешней политики республики. Госсекретарь отметила необходимость усиления сотрудничества между сторонами.

Как сообщал ИА REGNUM, 10 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гермингре обсудили вопросы сотрудничества. Генсек организации отметил высокий вклад главы государства в разрешении региональных конфликтов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

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Политическая жизнь Казахстана
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