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Климкин: у украинских венгров нет «перспектив» без знания украинского языка

Политика

В МИД Украины также заявили, что венгров с двойным гражданством на Украине нельзя обвинять в сепаратизме или измене

Киев, 12 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Позиция Будапешта относительно запрета на Украине обучения на иностранном языке в школах вредит украинским венграм, написал 12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, жители Берегово не будут иметь никаких перспектив, если после окончания украинской школы они не смогут разговаривать на украинском языке. Также Климкин отметил, что «нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме».

Напомним, несмотря на заявление Климкина, экстремистский сайт «Миротворец» все же внес в черный список более 300 жителей Закарпатья. А сотрудник МИД Венгрии заявил, что список «Миротворца» — это «список смерти», где содержатся возможные враги Украины.

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