СМИ: делегация Эр-Рияда по делу Хашогги прибыла в Турцию

Анкара, , 13:08 — REGNUM

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 12 октября со ссылкой на источники британское агентство Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара принимает предложение Эр-Рияда о создании совместной рабочей группы по расследованию дела об исчезновения видного журналиста и критика властей Саудовской Аравии.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез 4 октября, после того как он вошел в здание Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где он должен был получить необходимые для заключения брака документы. С тех пор его никто не видел. Власти Турции уверены, что журналист был убит в здании консульства.

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