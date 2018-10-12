Пятница, 12 Октября 2018 года
14:44:20 МСК

Передача управления ЗРК С-300 в Сирии иранским специалистам сомнительна

Политика

Передача управления иранским специалистам явно не в интересах России

Передача управления ЗРК С-300 в Сирии иранским специалистам сомнительна
Иван Шилов © ИА REGNUM
С-300

Москва, 12 октября 2018, 13:05 — REGNUM  Информация СМИ Израиля вызывает большие сомнения — в первую очередь в том, что касается модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее израильский портал DEBKAfile, специализирующийся в области военной разведки, сообщил со ссылкой на источники, что поставленными Дамаску Москвой зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 будут управлять не сирийские, а иранские операторы.

Отмечается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве сведения об иранских экипажах С-300 вызвали серьезную тревогу. По данным издания, переброска иранских специалистов на территорию Сирии уже началась.

По имеющейся информации были поставлены ЗРК С-300ПМ (не экспортная модификация) из состава российской армии, а не экспортные С-300ПМУ-2. Помимо всего прочего, их невозможно было произвести за столь короткий срок.

Кроме того, передача управления иранским специалистам явно не в интересах России — лично моё мнение, что контролировать эти системы будут сирийские военные под контролем российских офицеров (по крайней мере первые несколько месяцев).

Читайте также: США и Израиль встревожились, узнав, кто будет управлять сирийскими С-300

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить