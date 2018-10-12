Турция уведомила США о наличии записей убийства Джамаля Хашогги

Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Турецкие власти уведомили администрацию Соединенных Штатов об имеющихся доказательствах причастности Саудовской Аравии к убийству саудовского журналиста — оппозиционера Джамаля Хашогги. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что в распоряжении властей Турции якобы имеются аудио‑ и видеозаписи, которые подтверждают, что после того, как Хашогги вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, его схватили, жестоко пытали и в конце концов убили.

«Вы можете слышать его голос и голоса людей, говорящих по-арабски. Вы можете слышать, как его допрашивали, пытали, а затем убили», — цитирует издание слова одного из чиновников администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября работавший в качестве обозревателя в американской газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал в Стамбуле после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии. Турецкие стражи порядка предположили, что оппозиционер был убит специальной группой людей, прибывших из Саудовской Аравии.

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