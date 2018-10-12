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В Киргизии уволили спровоцировавшую скандал замминистра

Политика

Ранее была уволена ее непосредственная начальница

В Киргизии уволили спровоцировавшую скандал замминистра
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Бишкек, 12 октября 2018, 12:55 — REGNUM  Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Поводами для увольнения могли стать выявленные генеральной прокуратурой многочисленные заграничные командировки, не санкционированные руководством кабинета министров республики, а также скандал, вызванный заявлением Лунары Мамытовой в соцсети о том, что киргизские пенсионеры могут «собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира».

Публикация Мамытовой вызвала вал возмущения среди местных жителей, напомнивших чиновнице, что большая часть пенсионеров Киргизии получают от государства столь мизерную пенсию (40−60$), что им зачастую не хватает средств на еду и лекарства.

ИА REGNUM напоминает, что Лунара Мамытова занимала должность заместителя министра труда и социального развития Киргизии с 15 ноября 2016 года. 9 октября 2018 года она подала заявление об отставке.

Отметим, что накануне, 11 октября, была уволена министр труда и социального развития Киргизии Таалайкул Исакунова.

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Политическая жизнь Киргизии
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