В Киргизии уволили спровоцировавшую скандал замминистра

Бишкек, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Лунары Мамытовой от должности заместителя министра труда и социального развития согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Поводами для увольнения могли стать выявленные генеральной прокуратурой многочисленные заграничные командировки, не санкционированные руководством кабинета министров республики, а также скандал, вызванный заявлением Лунары Мамытовой в соцсети о том, что киргизские пенсионеры могут «собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира».

Публикация Мамытовой вызвала вал возмущения среди местных жителей, напомнивших чиновнице, что большая часть пенсионеров Киргизии получают от государства столь мизерную пенсию (40−60$), что им зачастую не хватает средств на еду и лекарства.

ИА REGNUM напоминает, что Лунара Мамытова занимала должность заместителя министра труда и социального развития Киргизии с 15 ноября 2016 года. 9 октября 2018 года она подала заявление об отставке.

Отметим, что накануне, 11 октября, была уволена министр труда и социального развития Киргизии Таалайкул Исакунова.