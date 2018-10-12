Лондон поможет Киеву создать суд по вопросам интеллектуальной собственности

Киев, , 13:00 — REGNUM Украина в течение двух лет будет получать помощь от Великобритании по созданию Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает 11 октября пресс-служба судебной власти Украины.

Согласно сообщению, помощью Украине будут заниматься специалисты в области права из Лондонского университета королевы Марии. Эксперты проанализируют всю правовую базу Украины, разработают международную учебную программу для судей, которые будут работать в суде по вопросам интеллектуальной собственности, и предоставят консультации по другим вопросам.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон также заявил о поддержке Украины. Он отметил, в военном представительстве Туманного Альбиона в Киеве будет введена должность постоянного военно-морского атташе для содействия наращиванию военно-морского потенциала Украины.