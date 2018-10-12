Южная Корея намерена развивать связи в сфере бизнеса в Индонезии

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 12:56 — REGNUM Южная Корея предлагает расширить доступ к финансированию микро, малых и средних предприятий в Индонезии, сообщает Antaranews.
Секретарь министерства сотрудничества и бизнеса Индонезии Мелиади Сембиринг после двусторонней встречи с генеральным директором промышленного банка Южной Кореи заявил, что Сеул уделяют особое внимание кредитованию бизнеса в Индонезии.
С целью развития сотрудничества в области малого и среднего бизнеса, промышленный банк Южной Кореи откроет филиал в Джакарте, а позже в других регионах, отметил он.
По словам Сембиринга, число малых и средних предприятий в Южной Корее составляет всего около 3 млн единиц, в то время как число малых и средних предприятий в Индонезии достигает 59 млн.
В целом, Мелиади Сембиринг высоко оценил предложение Южной Кореи и надеется на развитие сотрудничества в этой области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в ходе визита в Сеул 11 сентября 2018 года.
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