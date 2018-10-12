Пятница, 12 Октября 2018 года
14:44:49 МСК

Южная Корея намерена развивать связи в сфере бизнеса в Индонезии

Политика

Южная Корея намерена развивать сотрудничество в области малого и среднего бизнеса в Индонезии

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Южная Корея предлагает расширить доступ к финансированию микро, малых и средних предприятий в Индонезии, сообщает Antaranews.

Секретарь министерства сотрудничества и бизнеса Индонезии Мелиади Сембиринг после двусторонней встречи с генеральным директором промышленного банка Южной Кореи заявил, что Сеул уделяют особое внимание кредитованию бизнеса в Индонезии.

С целью развития сотрудничества в области малого и среднего бизнеса, промышленный банк Южной Кореи откроет филиал в Джакарте, а позже в других регионах, отметил он.

По словам Сембиринга, число малых и средних предприятий в Южной Корее составляет всего около 3 млн единиц, в то время как число малых и средних предприятий в Индонезии достигает 59 млн.

В целом, Мелиади Сембиринг высоко оценил предложение Южной Кореи и надеется на развитие сотрудничества в этой области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в ходе визита в Сеул 11 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мун Чжэ Ин высоко оценил усилия Индонезии по установлению мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить