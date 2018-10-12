Евкуров объяснил, что послужило толчком к делению границ с Чечней

Магас, , 12:49 — REGNUM К тому, что много лет остававшийся спорным вопрос о делении границ между Ингушетией и Чечней вдруг в одночасье получил свое решение, подтолкнул ремонт дороги. Об этом рассказал РБК глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, летом 2018 года во время проведения ремонтных работ на дороге в Сунженском районе республики местные жители увидели дорожников из Чечни и забили тревогу. Однако, как отметил Евкуров, «дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, находится на балансе «Чеченавтодора».

Между тем, по словам ингушского лидера, эта ситуация не уникальна, так как и на чеченской территории есть дорога, которая находится на балансе «Ингушавтодора», она ведет в станицу Ассиновскую.

«Вот такие коллизии, которые находятся на уровне ведомств дорожных», — цитирует Евкурова РБК.

На фоне этих народных волнений вокруг дорожных работ он и глава Чечни и решили, что пришел наконец момент, когда пора закрыть вопрос о границе, пояснил Евкуров.

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Напомним, в Ингушетии уже неделю продолжается митинг против установления границы с Чечней, закон о которой был принят парламентами обеих республик 4 октября. Ранее, 26 сентября, состоялось подписание соглашения об установлении административной границы между главами Чечни и Ингушетии.

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