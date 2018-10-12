Ярославский депутат Дмитрий Петровский передумал слагать полномочия

Ярославль, , 12:39 — REGNUM Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский заявил, что не будет писать заявление о сложение с себя полномочий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

После увольнения мэра Ярославля Владимира Слепцова, и.о. главы города стал Владимир Волков. Депутат возмутился публично, что это назначение не согласовали с муниципалитетом и заявил о готовности отказаться от мандата.

Мы сегодня достаточно долго говорили с председателем муниципалитета Артуром Ефремовым. Я обозначил те проблемы, которые меня беспокоят в муниципалитете и в партии. В принципе, был им услышан. Удалось найти конструктивные пути решения тех проблем, которые меня волнуют, и я принял решение остаться в муниципалитете. Кроме того на мое решение повлиял «депутатский миллион». Если бы я вышел, то следующие выборы можно было назначить только 9 сентября 2019 года и если я сейчас уйду, то округ останется без депутата и соответственно без «депутатского миллиона», который не будет выделен на школы, садики и сильно ударит по избирателям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Депутат сообщил, что еще одной причиной остаться было делегирование избирателями право выбора мэра Ярославля. Уход Петровского лишит округ голоса.

Что касается выхода из фракции «Единая Россия» в муниципалитете, то фракция меня поддержала на выборах в муниципалитет и областную думу. Предавать фракцию и партию в достаточно сложный для нее временной цикл было бы морально неправильно, я этого делать не буду, так как это некрасиво», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после смены власти в областном центре Петровский заявил, что «губернатор вытер «Единую Россию» о половик». Сейчас конфликт исчерпан.

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