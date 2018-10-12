Госдуме предложили отменить муниципальный фильтр для одномадатников

Москва, , 12:28 — REGNUM Законопроект, отменяющий «муниципальный фильтр» для кандидатов в губернаторы, уже избранных в Госдуму по одномандатным округам, внес в Госдуму Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Предлагается на выборах губернатора освободить кандидатов, выдвинутых политическими партиями, от сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в случае, если указанный кандидат на последних выборах в Госдуму был избран депутатом по одномандатному избирательному округу, находящемуся на территории данного субъекта РФ.

Депутат Госдумы — одномандатник, отмечает автор, уже приобрел поддержку электората.