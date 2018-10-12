Назарбаев назначил нового судью Чимкентского суда

Астана, , 12:21 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении председателей суда Чимкента и военных судов Семейского и Чимкентского гарнизонов, сообщает 12 октября Zakon.kz.

Председателем суда Чимкента назначен Ербол Рахимбеков, который ранее занимал должность судьи Верховного суда Казахстана. Судья военного суда Семейского гарнизона Айдар Секенов возглавил данный суд. Военный суд Чимкентского гарнизона возглавил Берик Карим.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов заявил, что судьи должны сосредоточиться на делах, где есть споры и конфликты. Он отметил, что нагрузка на судей ежегодно возрастает.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд Казахстана предложил снизить нагрузку на судей