Пятница, 12 Октября 2018 года
12:57:39 МСК

Врио главы Липецкой области назначил двух заместителей

Политика

Игорь Артамонов произвел кадровые назначения

Липецк, 12 октября 2018, 12:08 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвел новые кадровые назначения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с распоряжением Игоря Артамонова заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса назначен Дмитрий Аверов.

Еще одним заместителем главы администрации региона, по вопросам информатизации, СМИ, молодежной политики, назначен Анатолий Якутин.

Также назначен начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области — им стала Елена Гончарова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить