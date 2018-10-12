Врио главы Липецкой области назначил двух заместителей

Липецк, , 12:08 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвел новые кадровые назначения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с распоряжением Игоря Артамонова заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса назначен Дмитрий Аверов.

Еще одним заместителем главы администрации региона, по вопросам информатизации, СМИ, молодежной политики, назначен Анатолий Якутин.

Также назначен начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области — им стала Елена Гончарова.