США предоставят Индонезии помощь в размере $3,7 млн

Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео вновь выразил готовность Вашингтона оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами в районе Центрального Сулавеси 28 сентября 2018 года, говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа США от 12 октября 2018 года.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, который состоялся 10 октября, Майк Помпео заявил о том, что США предоставят 3,7 млн долларов в качестве гуманитарной помощи и направят три самолета Hercules C-130 для оказания помощи в доставке грузов пострадавшим гражданам на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии отклонили военную помощь США в пострадавшем от землетрясения и цунами Палу.

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