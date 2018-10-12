Кому вручать томос? Раскольники экстренно созывают «объединительный собор»

Киев, , 12:18 — REGNUM Раскольники из Киевского патриархата призывают «немедленно» приступить к подготовке «Чрезвычайного объединительного собора».

Соответствующее обращение обнародовано сегодня, 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«После решения святого и священного Синода Константинопольского патриархата, открывающего путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, и до получения патриаршего и синодального Томоса об автокефалии, Киевский патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора», — сказано в заявлении.

Как подчеркивается в обращении, главная задача этого собора — «принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный Томос об автокефалии». Когда примерно мероприятие может состояться, в Киевском патриархате не уточняют.

Между тем украинский политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в своем комментарии отмечает, что по сути Синод принял 3 важных решения по Украине:

«1) Переподчинили украинскую церковь себе. 2) Сняли анафему с Филарета и Макария. 3) Пообещали дать томос, если руководители украинский церквей объединятся. Т. е. — если будет кому вручить этот томос».

ИА REGNUM напоминает, что президент Порошенко заявил, что по итогам Синода Константинопольского патриархата, состоявшегося в Стамбуле 9−11 октября, Украина уже получила Томос об автокефалии церкви. На самом деле такого официального документа нет, а в решении Синода говорится, что Украина может получить его после объединения трех православных церквей — раскольников Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также канонической Украинской православной церкви. Также Вселенский патриарх признал главных раскольников Украины Филарета и Макария «каноничными епископами», сняв с них анафему. Это решение жёстко раскритиковали в РПЦ, заявив что оно фактически является «легализацией раскола в православии».

В канонической УПЦ также считают решение Константинополя о снятии анафемы с Филарета и Макария «абсолютно неправовым».

«Это решение абсолютно неканоническое, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — заявил журналистам пресс-секретарь УПЦ архиепископ Климент.

Также Климент заявил, что каноническая Украинская православная церковь никогда не даст своего согласия на объединение с раскольниками.