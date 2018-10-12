Саратовский министр «фактически потворствует геноциду»

Оренбург, , 12:53 — REGNUM Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»), комментируя заявление саратовского министра о благотворном влиянии продуктового минимума на организм человека, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что глава минтруда и занятости Саратовской области «фактически потворствует геноциду, который объявлен против малоимущих слоев населения». Несмотря на то, что скандал получил федеральную огласку, Фролов убежден, что министра не уволят.

«Ни одна страна мира не живет по прожиточному минимуму. Нет такого государства, которое бы рассчитывало прожиточный минимум и от прожиточного минимума строило бы свою экономическую и социальную политику. Есть доходы везде, и от доходов гражданина рассчитывается минимальный набор для продуктов питания, услуг ЖКХ и так далее. От доходов гражданина конкретного, а не взятия с потолка цен на продукты питания», — подчеркнул Владимир Фролов.

По его мнению, губернатор должен вмешаться в ситуацию, чтобы погасить скандал. Но отставки министра не последует, потому что глава ведомства региона выразила общую позицию всей власти.

«Это общая политика власти в отношении населения, которое проживает в любом регионе. В бюджете Оренбуржья за восемь месяцев 2018 года оставили 18,4%, в консолидированном — 22,2%, в местных — 4,1%, а более 77% от всех доходов региона ушли в федеральный бюджет. Власть может сказать, что можно прожить и на 2 тысячи рублей. Это их политика, которую сегодня проводят. Министр — неумный человек, чтобы в таком варианте объяснять, но она защищает позицию, которую ей сказали. Все цифры согласуются с федеральным министерством труда и занятости, там же и утверждаются», — заметил оренбургский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете появился видеоролик, где министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова говорит о пользе продуктового минимума на 3,5 тыс. рублей в месяц. По ее словам, на эти деньги питание будет сбалансированным и диетическим, и можно стать стройнее, красивее и моложе. Глава областного ведомства даже проявила готовность стать участником эксперимента и попробовать пожить на этот минимум, но потом сказала, что статус министра не позволит ей это сделать.

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