В Австрии разрешены однополые браки

Вена, , 12:07 — REGNUM 12 октября на территории Австрии зарегистрирован первый однополый брак. Правящая консервативная коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы признала свое поражение в борьбе с запретом однополых браков, пишет газета Kleine Zeitung.

Конституционный суд Австрии окончательно отменил запрет на заключение брака для гомосексуальных пар и на регистрацию партнерств для гетеросексуальных с 1 января 2019 года. Пяти парам, обратившимся недавно в суд, разрешено в порядке исключения вступить брак до конца этого года. Таким образом, 12 октября две женщины уже сыграли свадьбу в Вене.

Вечером 11 октября представители правящих партий выступили с заявлением о том, что они прекращают свое сопротивление и признают решение конституционного суда. Оппозиция в лице либералов и социалистов отмечает этот день как историческую победу. Австрия становится 26-й страной в мире, где разрешены однополые браки.