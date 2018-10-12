Пятница, 12 Октября 2018 года
12:59:09 МСК

Минфин США: без обсуждения вопросов валюты переговоры с КНР невозможны

Политика

По мнению главы ведомства, юань слишком слаб

Минфин США: без обсуждения вопросов валюты переговоры с КНР невозможны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Вашингтон, 12 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил 12 октября, что дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Китаем по преодолению торговых противоречий должны включать в себя вопросы валютной политики Пекина, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Мнучин выступил после общения с главой центрального банка КНР И Ганом, в ходе которого он также высказал свое беспокойство отношения слабости юаня.

«Я высказал свои опасения относительно слабости [китайской] валюты, а также подчеркнул, что любые торговые переговоры должны включать в себя вопросы валюты», — указал он.

Напомним, официальные лица Вашингтона, который развязал то, что многие эксперты называют торговой войной с КНР, утверждают, что Пекин целенаправленно манипулирует стоимостью юаня для получения преимуществ в международной торговле.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить