Минфин США: без обсуждения вопросов валюты переговоры с КНР невозможны

Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил 12 октября, что дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Китаем по преодолению торговых противоречий должны включать в себя вопросы валютной политики Пекина, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Мнучин выступил после общения с главой центрального банка КНР И Ганом, в ходе которого он также высказал свое беспокойство отношения слабости юаня.

«Я высказал свои опасения относительно слабости [китайской] валюты, а также подчеркнул, что любые торговые переговоры должны включать в себя вопросы валюты», — указал он.

Напомним, официальные лица Вашингтона, который развязал то, что многие эксперты называют торговой войной с КНР, утверждают, что Пекин целенаправленно манипулирует стоимостью юаня для получения преимуществ в международной торговле.