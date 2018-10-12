В Индии на выборах в Джамме и Кашмире число кандидатов превысило тысячу

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 18:31 — REGNUM 10 октября в индийском штате Джамму и Кашмир прошел второй тур выборов в местные органы власти. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», число кандидатов превысило одну тысячу человек.

Выборы в индийском штате Джамму и Кашмир проводятся в четыре стадии с 8 по 16 октября. По информации местной избирательной комиссии, в ходе первого тура выборов в Джамму явка составила 65%, в то время как в Кашмире из-за угроз со стороны боевиков участки для голосования посетило лишь 8,3% населения.

Примечательно, что две основные региональные партии штата Джамму и Кашмир — «Национальная конференция» и «Народная демократическая партия» — бойкотирует эти выборы, что является протестом против попыток изменить особый статус данного штата.