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Встреча президента Индонезии и премьер-министра Вьетнама состоялась на Бали

Политика

В кулуарах ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка на индонезийском острове Бали президент Индонезии и премьер-министр Вьетнама провели двустороннюю встречу

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 11:50 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Сюан Пхуком в кулуарах ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) на индонезийском острове Бали 12 октября, сообщает Antaranews.

В совместном заявлении для прессы президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что двусторонняя встреча состоялась через месяц после того, как он и премьер-министр Нгуен Сюан Пхук встретились в Ханое.

«Это отражает высокую интенсивность двусторонних отношений на основе стратегического партнерства, достигнутого между Индонезией и Вьетнамом», — подчеркнул Джоко Видодо.

Президент Индонезии поблагодарил премьер-министра Вьетнама за внимание, уделяемое индонезийским инвесторам. Джоко Видодо также высоко оценил сотрудничество в преодолении препятствий на пути индонезийского экспорта во Вьетнам.

В ходе двусторонней встречи президент Индонезии выразил желание индонезийских бизнесменов изучить новые рыночные возможности во Вьетнаме, в том числе в области фармацевтики.

Стороны согласились продолжить вносить свой вклад в развитие концепции сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом 11 сентября в ходе государственного визита главы Индонезии во Вьетнам.

Читайте ранее в этом сюжете: Джоко Видодо: Индонезия и Вьетнам — одна большая семья АСЕАН

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Внешняя политика Индонезии
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