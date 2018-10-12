Встреча президента Индонезии и премьер-министра Вьетнама состоялась на Бали

Денпасар, Индонезия, , 11:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Сюан Пхуком в кулуарах ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) на индонезийском острове Бали 12 октября, сообщает Antaranews.

В совместном заявлении для прессы президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что двусторонняя встреча состоялась через месяц после того, как он и премьер-министр Нгуен Сюан Пхук встретились в Ханое.

«Это отражает высокую интенсивность двусторонних отношений на основе стратегического партнерства, достигнутого между Индонезией и Вьетнамом», — подчеркнул Джоко Видодо.

Президент Индонезии поблагодарил премьер-министра Вьетнама за внимание, уделяемое индонезийским инвесторам. Джоко Видодо также высоко оценил сотрудничество в преодолении препятствий на пути индонезийского экспорта во Вьетнам.

В ходе двусторонней встречи президент Индонезии выразил желание индонезийских бизнесменов изучить новые рыночные возможности во Вьетнаме, в том числе в области фармацевтики.

Стороны согласились продолжить вносить свой вклад в развитие концепции сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом 11 сентября в ходе государственного визита главы Индонезии во Вьетнам.

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