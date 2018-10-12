Рахул Ганди: властям Индии придется выдумать оправдание сделки «Рафаль»

Нью-Дели, , 14:55 — REGNUM 10 октября глава оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди в своем Твиттере заявил, что у правящей «Индийской национальной партии» («Бхаратия джаната партии» или БДП) нет аргументов для оправдания сделки о покупке многоцелевых истребителей «Рафаль». По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», оппозиционер обвинил центральное правительство в предательстве национальных интересов во имя сговора с бизнесом.

Рахул Гандиподчеркнул, что сейчас, накануне слушаний по делу «Рафаль» в Верховном суде Индии, кабинет премьер-министра Нарендры Моди усиленно пытается замести следы. Тем не менее, оппозиционер уверен, что даже очередной визит министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман во Францию не поможет официальному Дели «выдумать оправдания» для указанного контракта.

Ранее представители «Индийского национального конгресса» выступили с критикой действий правительства Индии при заключении договора о покупке французских многоцелевых истребителей Рафаль. Оппозиционные силы обвиняют кабинет во главе с Нарендрой Моди в сговоре с бизнес-кругами страны, в результате которого партнером по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана не государственная компания «Hindustan Aeronautics Ltd.», а частная корпорация «Reliance Defence».