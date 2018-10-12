Лидеры оппозиции в Бангладеш приговорены к казни и пожизненному заключению

Дакка, , 15:04 — REGNUM 10 октября в столице Бангладеш Дакке был вынесен приговор по делу о взрыве, прогремевшем 21 августа 2004 на митинге партии «Авами лиг» («Народная лига»). По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка трибьюн», более 30 человек, принявших участие в планировании и осуществлении теракта, были приговорены к пожизненному заключению или смертной казни.

Высшая мера наказания будет применена в отношение 17 человек, в том числе видных деятелей «Националистической партии Бангладеш», находившейся у власти в тот период. В частности, смертный приговор был вынесен в отношении Лутфоззамана Бабара и Абдуссалама Пинту, занимавших посты министра внутренних дел Бангладеш и его заместителя. Примечательно, что к пожизненному заключению был приговорен Тарик Рахман — сын главы «Националистической партии Бангладеш» Халеды Зии.

Террористическая атака 21 августа 2004 года в столице Бангладеш Дакке унесла жизни 24 человек. Более трёх сотен человек были ранены, среди которых и лидер партии «Авами лиг» и нынешний премьер-министр страны Шейх Хасина, чудом избежавшая смерти.