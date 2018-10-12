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Верховный суд Индии запросил у правительства информацию по сделке «Рафаль»

Политика

Сведения касательно процесса принятия решения по сделке «Рафаль» должны быть предоставлены Верховному суду Индии не позднее 29 октября

Нью-Дели, 12 октября 2018, 13:26 — REGNUM  10 октября Верховный суд Индии запросил у центрального правительства страны информацию по договору о покупке французских многоцелевых истребителей Рафаль. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», запрошенные сведения должны быть предоставлены не позднее 29 октября.

Коллегия судей во главе с председателем Верховного суда Ранджаном Гогои пояснила, что технические характеристики истребителей и стоимость контракта не представляют никакого интереса для суда. Запрошенные сведения касаются лишь того, чем руководствовалось правительство при принятии решения о заключении указанного договора.

Слушания по делу о сделке «Рафаль» пройдут в Верховном суде Индии 31 октября. Ранее правительство Индии во главе с Нарендрой Моди выступило против разбирательства, окрестив его очередной попыткой дискредитировать правящую партию накануне парламентских выборов.

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Зарубежная хроника
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