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Президент Индии совершил трехдневный визит в Таджикистан

Политика

В ходе поездки президент Индии провел с высшим руководством Таджикистана обсуждение по вопросам расширения сотрудничества в Центральной Азии

Душанбе, 12 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Президент Индии Рамнатх Ковинд завершил трехдневный визит в Таджикистан. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», данный визит стал первой поездкой Рамнатха Ковинда в страны Центральной Азии после вступления в должность.

В ходе своей поездки президент Индии обсудил с высшим руководством Таджикистана вопросы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе. По информации министерства иностранных дел Индии, что Рамнатх Ковинд провел встречи с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, премьер-министром Кохиром Расулзода, а также председателями Национального Совета и Палаты Представителей парламента Таджикистана — Шукурджоном Зухуровым и Махмадсаидом Убайдуллоевым. Сообщается, что в результате визита президенты двух стран подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, а также договорились наращивать стратегическое взаимодействие между Дели и Душанбе.

В программу визита Рамнатха Ковинда также вошли встречи с представителями индийской диаспоры в Таджикистане, посещение памятников Махатме Ганди и Рабиндранату Тагору и выступление в Таджикском национальном университете с лекцией на тему противодействия религиозному фанатизму.

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Зарубежная хроника
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