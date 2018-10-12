Претендентами на отставку могут стать губернаторы-«двоечники»

Москва, , 11:43 — REGNUM В отставках трёх губернаторов Курской области, Забайкалья и Башкирии есть общее — это непопулярность и низкая избираемость. Например, в индексе избираемости у главы Забайкалья Натальи Ждановой стоит единица. Ротации, которые проходят, связаны с тремя основными обстоятельствами. Первое — необходимость ответа на запросы населения на перемены, должен учитываться кадровый вопрос. Второе — есть губернаторы, которые уже пересидели, например губернатор Курской области Александр Михайлов. Третье — возраст, то есть проблема смены управленцев старшего поколения назрела, нужно давать дорогу молодым, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По его мнению, при губернаторе Курской области регион был середнячком, но не стоит кидать камни ему в спину. Просто истёк срок годности, срок эксплуатации подошел к концу. Пора было уступить пост более молодому поколению.

У главы Забайкалья другая ситуация — крайне низкая избираемость, и с момента выборов ее популярность шла вниз. Жданова была слабым губернатором, неспособным выстроить вертикаль власти. Качество управления регионом оставляло желать лучшего.

«Башкирия — это третья история. Хамитов не был политическим тяжеловесом, у него слабая позиция и был принципиально не избираем, в частности, из-за конфликта с бывшим мэром Уфы Яреком Ялаловым и Башкирской содовой компанией. Главная причина ухода Хамитова — это не низкая избираемость, а слабая аппаратная позиция, у него не было влиятельных и надежных покровителей. Главное для губернатора — это умение договориться с союзниками и партнерами на высоком уровне, то есть иметь отношения с людьми, которые смогут замолвить за него слово», — пояснил политолог.

В России еще достаточно много руководителей, у которых антирейтинг и рейтинг сопоставимы. Гадать, кто будет следующим добровольцем по отставке, сложно. Надо посмотреть на индекс избираемости, потенциальными претендентами на отставку могут быть те губернаторы, у кого «единицы» и «двойки» в рейтингах, хотя и не всегда низкая избираемость является главным аргументом. Иногда у губернаторов низкая популярность, но достаточно мощная аппаратная позиция.

«Что касается вновь назначенных врио губернаторов, то глава Забайкалья пока не назначен. У врио Курской области очень большие связи, дороги и мосты в регионе будут хорошими. А в Башкирию пришел человек с большим опытом, реально политический тяжеловес. Это самый эффективный из муниципальных глав, организованный и продуманный руководитель, который давно мечтал прийти в Башкирию. В эффективности Хабирова как чиновника никто не сомневается», — считает Калачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, за один день (11 октября) три губернатора подали в отставку. Свои посты покинули президент Башкирии Рустэм Хамитов, глава Забайкальского края Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов.

Врио губернатора Курской области назначен Роман Старовойт, до этого занимавший должность заместителя министра транспорта, а ранее бывший руководителем Росавтодора. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров, который был главой городского округа Красногорск в Подмосковье. Врио губернатора Забайкалья пока не назначен.