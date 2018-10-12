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Три кашмирских студента задержаны по обвинению в причастности к терроризму

Политика

Три кашмирских студента были задержаны вблизи Джаландхара по обвинению в причастности к террористической деятельности

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 12 октября 2018, 20:52 — REGNUM  Три кашмирских студента были арестованы по обвинению в причастности к террористической деятельности 10 октября 2018 года. Арест был произведён в учебном заведении, расположенного вблизи Джаландхара. В ходе задержания были также обнаружены взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Операция по аресту преступников была осуществлена совместно полицией штата Панджаб (Чандигарх) и группой специального реагирования полиции штата Джамму и Кашмир (Сринагар).

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», все трое входили в кашмирскую ячейку Ансар Газават-уль-Хинд (организация, деятельность которой в некоторых странах считается террористической).

В момент задержания обвиняемые находились в общежитии института инженерно-технического обеспечения и технологий в деревне Шахпур.

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Зарубежная хроника
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