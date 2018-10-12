Три кашмирских студента задержаны по обвинению в причастности к терроризму

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 20:52 — REGNUM Три кашмирских студента были арестованы по обвинению в причастности к террористической деятельности 10 октября 2018 года. Арест был произведён в учебном заведении, расположенного вблизи Джаландхара. В ходе задержания были также обнаружены взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Операция по аресту преступников была осуществлена совместно полицией штата Панджаб (Чандигарх) и группой специального реагирования полиции штата Джамму и Кашмир (Сринагар).

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», все трое входили в кашмирскую ячейку Ансар Газават-уль-Хинд (организация, деятельность которой в некоторых странах считается террористической).

В момент задержания обвиняемые находились в общежитии института инженерно-технического обеспечения и технологий в деревне Шахпур.