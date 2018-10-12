Украинские раскольники призвали к «объединению» церквей на Украине

Киев, , 11:41 — REGNUM Украинские раскольники из «Киевского патриархата» призвали «Украинскую автокефальную церковь» и Московский патриархат поддержать процесс «объединения украинского православия», сообщает 12 октября пресс-служба «Киевского патриархата».

Согласно сообщению, раскольники призвали к «добровольному, мирному и без принуждения» «объединению». «Киевский патриархат» отметил, что Русская православная церковь на Украине «будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквями».

Отметим, «равноправное существование» весьма сомнительно, учитывая, что ранее киевские власти уже заявляли свои претензии на соборы и храмы УПЦ Московского патриархата (МП). Так, в минкульте Украины отмечали, что Киево-Печерская и Почаевская лавра принадлежат государству и лишь сданы в аренду УПЦ МП, а, значит, могут быть и отобраны.