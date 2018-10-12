Хабиров покидает «прорывную команду» подмосковного губернатора и едет в Уфу

Красногорск, , 11:34 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров покинет пост мэра подмосковсного Красногорска. Он уже выразил благодарность жителям города и признательность губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, о чём и написал в своём Instagram.

Главе области Хабиров признателен за возможность работать «в уникальной прорывной команде». А жителей города благодарит за то, что совместно с ними два года его развивал.

Напомним, Хабиров возглавил Красногорск в 2016 году. А весной 2017-го городские депутаты избрали его мэром.

Вчера, 11 октября, его назначили врио главы Башкирии. Указ подписал президент России Владимир Путин.

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