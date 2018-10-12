Министр иностранных дел Индии прибыла в Таджикистан с официальным визитом

Душанбе, , 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж 11 октября 2018 года прибыла с официальным визитом в столицу Таджикистана Душанбе, где пройдет двухдневная встреча глав правительств стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). В ходе мероприятия наряду с основными региональными и международными вопросами, отдельно будет обсуждаться усиление сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», помимо мероприятий ШОС, министр Сушма Сварадж примет участие в нескольких двусторонних переговорах, а также встретится с представителями местной индийской диаспоры.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования, ситуации в Афганистане и на корейском полуострове. Данная встреча станет для Индии второй с момента ее вступления в ШОС в июне 2017 года.