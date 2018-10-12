МИД Испании призвал Венесуэлу расследовать гибель оппозиционера

Мадрид, , 11:36 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель потребовал от Венесуэлы расследовать гибель задержанного оппозиционера Фернандо Альбана, пишет газета El Mundo.

«Правительство Венесуэлы должно дать объяснения миру, как и любая другая страна в таких обстоятельствах», — сказал министр 11 октября. По его словам, просто так люди не совершают самоубийств.

«Мы ничего не имеем против действий венесуэльской прокуратуры, но полагаем, что этот случай особенно требует независимого расследования», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный по подозрению в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер Фернандо Альбан погиб в ночь на 8 октября. По версии прокуратуры, он совершил самоубийство. Оппозиция заявляет, что Альбан был убит во время пыток спецслужбами.

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